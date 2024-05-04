«Бавария» неожиданно уступила «Штутгарту» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги

Сегодня, 4 мая, состоялся матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Бавария». Встреча прошла в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Вельцем. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

У победителей голами отметились Леонидас Стергиу, Чон У Ён и Силас Катомпа Мвумпа. Мюнхенцы ответили точным ударом Гарри Кейна с пенальти.

Таким образом, «Штутгарт» набрал 67 очков. Команда по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги после 32 матчей. Что касается «Баварии», то в её активе 69 очков. Клуб из Мюнхена занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Разрыв между командами сократился до двух очков.