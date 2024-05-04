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«Бавария» неожиданно уступила «Штутгарту» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги

«Бавария» неожиданно уступила «Штутгарту» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги
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Сегодня, 4 мая, состоялся матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Бавария». Встреча прошла в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Вельцем. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Германия - Бундеслига . 32-й тур
04 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
3 : 1
Бавария
Мюнхен
1:0 Стергиу – 29'     1:1 Кейн – 37'     2:1 Ён – 83'     3:1 Катомпа Мвумпа – 90+3'    

У победителей голами отметились Леонидас Стергиу, Чон У Ён и Силас Катомпа Мвумпа. Мюнхенцы ответили точным ударом Гарри Кейна с пенальти.

Таким образом, «Штутгарт» набрал 67 очков. Команда по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги после 32 матчей. Что касается «Баварии», то в её активе 69 очков. Клуб из Мюнхена занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Разрыв между командами сократился до двух очков.

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