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«Зенит» уверенно обыграл «Крылья Советов» в матче женской Суперлиги

«Зенит» уверенно обыграл «Крылья Советов» в матче женской Суперлиги
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Завершился матч 8-го тура женской Суперлиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» (Санкт-Петербург, Россия). Матч завершился победой хозяев со счётом 2:0.

Россия - Суперлига (ж) . 8-й тур
04 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Крылья Советов (ж)
Самара
1:0 Кики – 52'     2:0 Мирзалиева – 69'    

На 52-й минуте матча гол забила нападающая «Зенита» Кики. Ей ассистировала коллега по амплуа Лина Якупова. На 69-й минуте матча удвоила преимущество хозяев защитница хозяев Нигяр Мирзалиева.

После этого матча в активе «Зенита» стало 16 очков за шесть проведённых игр. Команда находится на первом месте в турнирной таблице женской Суперлиги, опережая идущий вторым «Локомотив», который провёл на одну игру больше, по дополнительным показателям. «Крылья Советов» замыкают турнирную таблицу, не набрав ни одного очка за шесть сыгранных матчей.

Турнирная таблица Суперлиги (ж)
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