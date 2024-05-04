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Максим Деменко: в матче с «Ахматом» «Краснодару» нужен только выигрыш

Максим Деменко: в матче с «Ахматом» «Краснодару» нужен только выигрыш
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о предстоящем матче 27-го тура РПЛ между «быками» и грозненским «Ахматом». Встреча состоится сегодня, 4 мая. Начало игры — в 19:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Ахмат» начал набирать очки и обыгрывать неожиданные для нас команды. Тот же ЦСКА обыграли 2:1 на выезде. Видно, что они сейчас психологически встрепенулись после неудачных игр.

«Краснодару» нужен только выигрыш. Он стал сильнее, если брать командные действия. Тем более они играют дома, при поддержке своих болельщиков. Однако всё может быть! «Краснодар» тоже зачастую не так ярко играет, как хочет тренер или сама команда. Всё-таки пропускают голы. Эта показала их последняя игра с «Балтикой».

И для «Краснодара», и для «Ахмата» тяжёлый матч. Но фаворитом, конечно, выглядит «Краснодар», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

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