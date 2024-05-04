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«Ньюкасл» разгромил «Бёрнли», «Ноттингем» уверенно переиграл «Шеффилд»

«Ньюкасл» разгромил «Бёрнли», «Ноттингем» уверенно переиграл «Шеффилд»
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Сегодня, 4 мая, состоялся матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Бёрнли» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Тёрф Мур» в городе Бёрнли, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 4:1.

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
04 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
1 : 4
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Уилсон – 19'     0:2 Лонгстафф – 35'     0:3 Гимарайнс – 40'     0:4 Исак – 55'     1:4 О'Ши – 86'    

Первый гол в матче был забит на 19-й минуте. Отличился форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон. На 35-й минуте Шон Лонгстафф удвоил преимущество гостей. Спустя ещё пять минут бразилец Бруно Гимарайнс сделал счёт 3:0. На 55-й минуте нападающий Александер Исак забил четвёртый мяч в ворота хозяев. «Бёрнли» смог отыграть один мяч на 87-й минуте. Гол на счету Дары О'Ши.

После этой победы в активе «Ньюкасла» стало 56 очков. «Сороки» поднялись на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Бёрнли» с 24 очками находится на 19-й строчке.

В параллельном матче встречались «Шеффилд Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Встреча завершилась уверенной победой гостей — 3:1.

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
04 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
1 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Бреретон – 17'     1:1 Хадсон-Одои – 27'     1:2 Йейтс – 51'     1:3 Хадсон-Одои – 65'    
Удаления: Ахмедходжич – 90+6' / нет

На 17-й минуте «Шеффилд» благодаря голу Бена Бреретона с 11-метровой отметки вышел вперёд. Однако потом гости трижды смогли поразить ворота «клинков». Дважды отличился Каллум Хадсон-Одои, ещё один мяч забил Райан Йейтс.

Ещё в одном матче встречались «Брентфорд» и «Фулхэм». Встреча завершилась вничью — 0:0.

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
04 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 0
Фулхэм
Лондон
Турнирная таблица АПЛ
Комментарии
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