«Оренбург» победил «Крылья Советов» и поднялся на 11-е место в РПЛ

Завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступал Евгений Кукуляк. Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.

На 24-й минуте с пенальти отличился защитник «Оренбурга» Матиас Перес. На 53-й минуте матча дальним ударом с границы штрафной площади соперника забил полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович с передачи защитника Николая Рассказова.

На 67-й минуте после подачи с фланга защитника хозяев Лео Гогличидзе головой забил нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв.

После этой победы Оренбург» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ «Крылья Советов» заработали 40 очков и располагаются на шестой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью со счётом 1:1. В составе «Оренбурга» голом отметился защитник Матиас Перес, в то время как у самарцев мяч на свой счёт записал нападающий Бенхамин Гарре.