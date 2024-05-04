Саша Илич провёл первую тренировку в «Пари НН»

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Сербский специалист Саша Илич провёл первую тренировку в «Пари Нижний Новгород». Пресс-служба нижегородского клуба в своих социальных сетях разместила соответствующие фотографии.

Фото: ФК «Пари НН»

Фото: ФК «Пари НН»

Фото: ФК «Пари НН»

В субботу, 4 мая, 46-летний сербский специалист подписал контракт с «Пари Нижний Новгород» до 2025 года. На посту главного тренера команды он сменил Сергея Юрана. Сербский специалист, до этого возглавлявший греческий «Атромитос», стал первым иностранным тренером в истории нижегородского клуба.

В качестве игрока Илич завоевал больше 20 трофеев. В качестве тренера он также работал с юниорской, молодёжной и основной сборной Сербии, сербскими «Чукаричками» и болгарским ЦСКА.

После 26 туров Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» набрал 28 очков и располагается на 11-й строчке. В последних шести матчах РПЛ нижегородская команда потерпела шесть поражений.