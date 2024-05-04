Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол и голевая передача Браима Диаса помогли «Реалу» обыграть «Кадис» в матче Ла Лиги

Гол и голевая передача Браима Диаса помогли «Реалу» обыграть «Кадис» в матче Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Реал» и «Кадис». Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Хавьер Иглесиас Вильянуэва. Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:0.

Испания - Примера . 34-й тур
04 мая 2024, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Диас – 51'     2:0 Беллингем – 68'     3:0 Хоселу – 90+3'    

На 51-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Реала» Браим Диас, который, получив мяч от хавбека «сливочных» Луки Модрича, пробил с линии штрафной в дальнюю девятку ворот соперника. На 68-й минуте удвоил преимущество хозяев полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, которому ассистировал Браим Диас. На 90+3-й минуте окончательный счёт в матче установил нападающий «Реала» Хоселу.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 87 очков за 34 матча. «Кадис» находится на 18-м месте, заработав 26 очков.

Турнирная таблица Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android