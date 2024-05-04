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Гол и голевая передача Браима Диаса помогли «Реалу» обыграть «Кадис» в матче Ла Лиги

Завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Реал» и «Кадис». Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Хавьер Иглесиас Вильянуэва. Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:0.

На 51-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Реала» Браим Диас, который, получив мяч от хавбека «сливочных» Луки Модрича, пробил с линии штрафной в дальнюю девятку ворот соперника. На 68-й минуте удвоил преимущество хозяев полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, которому ассистировал Браим Диас. На 90+3-й минуте окончательный счёт в матче установил нападающий «Реала» Хоселу.

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«Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 87 очков за 34 матча. «Кадис» находится на 18-м месте, заработав 26 очков.