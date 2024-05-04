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Тренер «Краснодара» Мусаев: буду рад любой победе над «Ахматом»

Тренер «Краснодара» Мусаев: буду рад любой победе над «Ахматом»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящей игре с «Ахматом» в 27‑м туре РПЛ. Матч состоится сегодня, 4 мая. Игра пройдёт на стадионе ФК «Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Матч начнётся в 19:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Если сегодня опять будет счёт 4:3 или 3:2, буду ли я доволен, если это будет в нашу пользу? Конечно. Я буду рад любой победе.

Если вспоминать игры с «Ахматом», то я вспоминаю матч во втором сезоне, когда мы выиграли 4:0 и обеспечили себе медали, а также место в Лиге чемпионов. У меня только положительные ощущения в преддверии сегодняшнего матча», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне команды встречались в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Ахмат» и «Краснодар» сыграли вничью со счётом 1:1. В составе грозненского клуба голом отметился Иван Олейников. Единственный мяч «быков» забил Кади Боржес.

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