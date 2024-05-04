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Тренер «Ахмата» Адиев поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром»

Тренер «Ахмата» Адиев поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром»
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев высказался о матче 27‑го тура РПЛ с «Краснодаром». Матч состоится сегодня, 4 мая. Игра пройдёт на стадионе ФК «Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Матч начнётся в 19:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Ожидаю ли результативный матч? Тяжело сказать. «Краснодар» — очень атакующая команда, мы тоже стараемся ловить баланс между обороной и атакой. Я не любитель прогнозов, но думаю, что нас ждёт хороший матч», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 26 туров чемпионата России по футболу «Краснодар» набрал 50 очков и занимает второе место. После аналогичного количества матчей в РПЛ «Ахмат» заработал 29 очков и располагается на 10-й строчке.

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