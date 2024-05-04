Тренер «Ахмата» Адиев поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев высказался о матче 27‑го тура РПЛ с «Краснодаром». Матч состоится сегодня, 4 мая. Игра пройдёт на стадионе ФК «Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Матч начнётся в 19:30 мск.

«Ожидаю ли результативный матч? Тяжело сказать. «Краснодар» — очень атакующая команда, мы тоже стараемся ловить баланс между обороной и атакой. Я не любитель прогнозов, но думаю, что нас ждёт хороший матч», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 26 туров чемпионата России по футболу «Краснодар» набрал 50 очков и занимает второе место. После аналогичного количества матчей в РПЛ «Ахмат» заработал 29 очков и располагается на 10-й строчке.