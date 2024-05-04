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«Оренбург» выиграл четыре из последних пяти домашних матчей в РПЛ

«Оренбург» выиграл четыре из последних пяти домашних матчей в РПЛ
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4 мая завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступал Евгений Кукуляк. Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.

Таким образом, «Оренбург» выиграл четыре из последних пяти домашних матчей в Российской Премьер-Лиге. Кроме того, команда забивает в 11 матчах подряд в Оренбурге.

Напомним, после этой победы Оренбург» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Крылья Советов» заработали 40 очков и располагаются на шестой строчке в таблице.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Перес – 24'     1:1 Рахманович – 53'     2:1 Воробьёв – 67'    
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