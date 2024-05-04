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В «Крыльях Советов» прокомментировали поражение от «Оренбурга»

В «Крыльях Советов» прокомментировали поражение от «Оренбурга»
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал поражение самарской команды в матче 27-го тура РПЛ от «Оренбурга» со счётом 1:2.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Перес – 24'     1:1 Рахманович – 53'     2:1 Воробьёв – 67'    

«Был тяжёлый матч — с «Оренбургом» всем непросто играть, тем более у них дома. Но во втором тайме мы создали достаточное количество моментов, полностью переиграли соперника. Просто не реализовали то, что создали. Хотелось бы поблагодарить ребят за игру, потому что во втором тайме доминировали, но просто не забили. Хороший и качественный матч», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После этой победы Оренбург» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ «Крылья Советов» заработали 40 очков и располагаются на шестой строчке.

Турнирная таблица РПЛ
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