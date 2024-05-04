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«Реал» станет чемпионом Испании, если «Барселона» потеряет очки в матче с «Жироной»

Завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Реал» и «Кадис». Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Хавьер Иглесиас Вильянуэва. Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:0.

Таким образом, если «Барселона» потеряет очки в гостевом матче с «Жироной», который начался сегодня в 19:30 мск, то «Реал» станет чемпионом Испании.

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«Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 87 очков за 34 матча. «Барселона» находится на втором месте, набрав 73 очка за 33 матча. «Жирона» замыкает тройку лучших команд чемпионата Испании, набрав 71 очко.