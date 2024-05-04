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«Реал» станет чемпионом Испании, если «Барселона» потеряет очки в матче с «Жироной»

«Реал» станет чемпионом Испании, если «Барселона» потеряет очки в матче с «Жироной»
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Завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Реал» и «Кадис». Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Хавьер Иглесиас Вильянуэва. Хозяева одержали победу в матче со счётом 3:0.

Испания - Примера . 34-й тур
04 мая 2024, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Диас – 51'     2:0 Беллингем – 68'     3:0 Хоселу – 90+3'    

Таким образом, если «Барселона» потеряет очки в гостевом матче с «Жироной», который начался сегодня в 19:30 мск, то «Реал» станет чемпионом Испании.

Испания - Примера . 34-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Жирона
Жирона
1-й тайм
1 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 3'     1:1 Довбик – 4'    
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 87 очков за 34 матча. «Барселона» находится на втором месте, набрав 73 очка за 33 матча. «Жирона» замыкает тройку лучших команд чемпионата Испании, набрав 71 очко.

Турнирная таблица Ла Лиги
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