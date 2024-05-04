Стало известно, когда «Балтика» и «Спартак» сыграют в финале Пути регионов Кубка России

Финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России между «Балтикой» и «Спартаком» пройдёт 14 мая, сообщает пресс-служба турнира в своём телеграм-канале. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. Ранее стало известно, что финальный матч Пути регионов пройдёт в Калининграде.

Напомним, в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Балтика» встречалась с «Ростовом». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Гости одержали победу со счётом 1:0.

«Спартак» 1 мая в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречался с московским «Динамо». Команды сыграли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.