«Она сдаёт такие же нормативы, как мужчины». В РФС ответили на критику судьи Опейкиной

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев отреагировал на критику в адрес судьи Веры Опейкиной.

«Мы понимаем эмоции тренера, но выделять и отдельно обращать внимание на пол арбитра считаю абсолютно неуместным. ЭСК рассмотрел эпизоды того матча, все ключевые эпизоды арбитр расценила верно, единственное — непоказ жёлтой карточки в одном из эпизодов.

Когда команда проигрывает 0:3, странно считать, что именно эта жёлтая карточка стала причиной поражения. Более того, выделять какие-то отдельные регионы нашей страны… В следующем матче «Енисея» их матч обслуживал новичок Первой лиги Максим Чембулатов, который допустил две ключевые ошибки, это подтвердила ЭСК, но Андрей Валерьевич был более сдержан в своих оценках.

Опейкина работает наравне со всеми. Она сдаёт точно такие же нормативы, как и мужчины, поэтому не давать ей работать у нас нет никаких причин. Конечно, в случае ошибок она, также как и остальные арбитры, не получает назначений.

Напомню также, что Опейкина единственный российский арбитр, который получил международное назначение на официальный матч с марта 2022 года. В прошлом ноябре она работала на игре Лиги наций Армения — Казахстан», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.