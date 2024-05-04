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«Нефтехимик» и «Енисей» поделили очки в матче 31-го тура Первой лиги

«Нефтехимик» и «Енисей» поделили очки в матче 31-го тура Первой лиги
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Завершился матч 31-го тура Мелбет Первой лиги, в котором нижнекамский «Нефтехимик» на стадионе «Нефтехимик» принимал красноярский «Енисей». Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Михаил Черемных (Пермь, Россия). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 31-й тур
04 мая 2024, суббота. 17:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 0
Енисей
Красноярск

«Нефтехимик» после этого матча занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024, набрав 42 очка. «Енисей» расположился на девятой строчке, набрав 41 очко.

Ранее завершился ещё один матч 31-го тура Первой лиги, в котором играли «Алания» и «Шинник». Матч завершился со счётом 1:1.

Россия - Мелбет Первая лига . 31-й тур
04 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 1
Шинник
Ярославль
1:0 Машуков – 40'     1:1 Андреев – 80'    

На 40-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Алании» Ислам Машуков. Гости сравняли счёт на 80-й минуте благодаря голу нападающего «Шинника» Игоря Андреева.

«Алания» после этого матча занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024, набрав 42 очка. «Шинник» расположился на 11-м месте, набрав 41 очко.

Турнирная таблица Первой Лиги
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