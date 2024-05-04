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«Крыльям» поставили легковесный пенальти». Осинькин высказался о поражении от «Оренбурга»

«Крыльям» поставили легковесный пенальти». Осинькин высказался о поражении от «Оренбурга»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение своей команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Напомним, оренбуржцы одержали победу со счётом 2:1, а первый мяч в ворота самарцев был забит с пенальти, назначенного за игру рукой.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Перес – 24'     1:1 Рахманович – 53'     2:1 Воробьёв – 67'    

«Считаю, что с нашей стороны хорошая игра была. Конечно, в первом тайме было много глупых, необоснованных потерь, но это специфическое поле, к нему надо было привыкать. Оно очень качественное, но специфическое.

К сожалению, в момент, когда мы почувствовали поле и игру, уже проигрывали. Но в целом вторую половину первого тайма и второй тайм мы играли неплохо. Создавали много моментов, но залетел очень лёгкий гол. Легковесный пенальти нам поставили. Мы свои моменты не забили. Иногда в этих моментах казалось, что деваться некуда. Может быть, моё ощущение, но мы сегодня наиграли на ничью, а может быть, и больше», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

После этой победы Оренбург» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ «Крылья Советов» заработали 40 очков и располагаются на шестой строчке.

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