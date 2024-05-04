Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Оренбурга» Деограсия высказался о победе над «Крыльями Советов»

Тренер «Оренбурга» Деограсия высказался о победе над «Крыльями Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Напомним, оренбуржцы одержали победу со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Перес – 24'     1:1 Рахманович – 53'     2:1 Воробьёв – 67'    

«Наша команда хорошо отыграла. Думаю, что мы заслужили эту победу. Футболисты «Оренбурга» очень хорошо отработали на поле, мы сыграли с сильным соперником. Нам пришлось останавливать быстрые контратаки самарской команды. Очень рад, что нам сегодня удалось выиграть.

Нужно понимать, что мы играли против хорошего соперника. Это не мы опускались низко в оборону, это соперник нас поджимал. Сегодня нам повезло чуть больше и мы смогли набрать важные три очка. Хотелось бы всех поздравить с этим результатом», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

После этой победы Оренбург» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ «Крылья Советов» заработали 40 очков и располагаются на шестой строчке.

Материалы по теме
«Крыльям» поставили легковесный пенальти». Осинькин высказался о поражении от «Оренбурга»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android