Тренер «Оренбурга» Деограсия высказался о победе над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Напомним, оренбуржцы одержали победу со счётом 2:1.

«Наша команда хорошо отыграла. Думаю, что мы заслужили эту победу. Футболисты «Оренбурга» очень хорошо отработали на поле, мы сыграли с сильным соперником. Нам пришлось останавливать быстрые контратаки самарской команды. Очень рад, что нам сегодня удалось выиграть.

Нужно понимать, что мы играли против хорошего соперника. Это не мы опускались низко в оборону, это соперник нас поджимал. Сегодня нам повезло чуть больше и мы смогли набрать важные три очка. Хотелось бы всех поздравить с этим результатом», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

После этой победы Оренбург» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ «Крылья Советов» заработали 40 очков и располагаются на шестой строчке.