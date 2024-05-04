Тренер «Химок» Талалаев: мои футболисты напоминают игроков «Зенита»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал победу в матче 31-го тура Мелбет Первой лиги с саратовским «Соколом». Игра прошла 4 мая на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). Матч закончился победой хозяев со счётом 5:4.

«Хорошая игра, понравилась зрителям. Мне тоже понравилось, как наша команда играла в атаке. Похвалил ребят, молодцы. Не удаётся нам, правда, избавиться от потери концентрации. Мои футболисты напоминают игроков «Зенита», извините за такое сравнение. Играют в полную силу, когда сложно. Забьют пару-тройку мячей, потом концентрация ускользает», – приводит слова Талалаева пресс-служба команды.

«Химки» продолжают занимать первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Подопечные Андрея Талалаева набрали 57 очков после 30 матчей. «Сокол» находится на 15-й строчке, заработав 28 очков.