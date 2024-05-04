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Тренер «Химок» Талалаев: мои футболисты напоминают игроков «Зенита»

Тренер «Химок» Талалаев: мои футболисты напоминают игроков «Зенита»
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Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал победу в матче 31-го тура Мелбет Первой лиги с саратовским «Соколом». Игра прошла 4 мая на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). Матч закончился победой хозяев со счётом 5:4.

Россия - Мелбет Первая лига . 31-й тур
04 мая 2024, суббота. 14:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
5 : 4
Сокол
Саратов
0:1 Козловский – 17'     1:1 Касимов – 22'     2:1 Касимов – 25'     2:2 Мальцев – 64'     3:2 Степанов – 69'     4:2 Мальцев – 75'     5:2 Руденко – 78'     5:3 Самко – 83'     5:4 Морозов – 89'    

«Хорошая игра, понравилась зрителям. Мне тоже понравилось, как наша команда играла в атаке. Похвалил ребят, молодцы. Не удаётся нам, правда, избавиться от потери концентрации. Мои футболисты напоминают игроков «Зенита», извините за такое сравнение. Играют в полную силу, когда сложно. Забьют пару-тройку мячей, потом концентрация ускользает», – приводит слова Талалаева пресс-служба команды.

«Химки» продолжают занимать первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Подопечные Андрея Талалаева набрали 57 очков после 30 матчей. «Сокол» находится на 15-й строчке, заработав 28 очков.

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