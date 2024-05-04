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Анчелотти — о Гюлере: меня просили выигрывать матчи, а не давать минуты молодым

Анчелотти — о Гюлере: меня просили выигрывать матчи, а не давать минуты молодым
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре 19-летнего полузащитника Арды Гюлера в матче 34-го тура испанской Ла Лиги с «Кадисом» (3:0). Напомним, турок вышел в стартовом составе «сливочных» и был заменён на 66-й минуте.

Испания - Примера . 34-й тур
04 мая 2024, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Диас – 51'     2:0 Беллингем – 68'     3:0 Хоселу – 90+3'    

«Почему не дал Гюлеру отыграть все 90 минут? Арда играл ту роль, которую должен был играть, потому что он очень молод. Он начинает проявлять свои качества… и сегодня я снял его с игры, потому что мне нужны были свежие ноги и победа в матче, о чём меня просил «Реал», когда я подписывал с ним контракт: выигрывать матчи, а не давать минуты молодым. Я вижу, что он на правильном пути, и это позитивно. Переход продолжается, потому что молодёжь прогрессирует, а ветераны по-прежнему находятся на фантастическом уровне», — приводит слова Анчелотти AS.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 87 очков за 34 матча. «Кадис» находится на 18-м месте, заработав 26 очков.

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