Холанд оформил девятый хет-трик за «Манчестер Сити»

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил хет-трик в первом тайме матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном». Этот хет-трик стал для форварда девятым в составе «горожан».

Напомним, на текущий момент Холанд является лучшим бомбардиром чемпионата Англии с показателем в 24 забитых мяча. Его ближайшие преследователи — нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александр Исак и полузащитник «Челси» Коул Палмер, забившие по 20 голов.

В эти минуты проходит матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере, Англия. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. На момент написания новости идёт перерыв, счёт 3:0 в пользу хозяев.