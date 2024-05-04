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Холанд оформил девятый хет-трик за «Манчестер Сити»

Холанд оформил девятый хет-трик за «Манчестер Сити»
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Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил хет-трик в первом тайме матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном». Этот хет-трик стал для форварда девятым в составе «горожан».

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
4 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Холанд – 12'     2:0 Холанд – 35'     3:0 Холанд – 45+3'     3:1 Чан – 53'     4:1 Холанд – 54'    

Напомним, на текущий момент Холанд является лучшим бомбардиром чемпионата Англии с показателем в 24 забитых мяча. Его ближайшие преследователи — нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александр Исак и полузащитник «Челси» Коул Палмер, забившие по 20 голов.

В эти минуты проходит матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере, Англия. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. На момент написания новости идёт перерыв, счёт 3:0 в пользу хозяев.

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