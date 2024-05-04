Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Оренбурга» Воробьёв: победа над «Крыльями» была нужна нам кровь из носу

Форвард «Оренбурга» Воробьёв: победа над «Крыльями» была нужна нам кровь из носу
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв прокомментировал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступал Евгений Кукуляк. Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Перес – 24'     1:1 Рахманович – 53'     2:1 Воробьёв – 67'    

«Победа была нужна кровь из носу. Все это понимали. Команда сыграла на 100%, не было равнодушных. У всех горело сердце. Если так дальше будем играть, нас ждёт большое будущее.

Было очень тяжело, очень устал. Надо отдать должное «Крыльям Советов». Они держат мяч, контролируют игру. Мы много бегали, но заслуженно победили», — сказал Воробьёв в эфире «Матч ТВ».

Таким образом, «Оренбург» выиграл четыре из последних пяти домашних матчей в Российской Премьер-Лиге. Кроме того, команда забивает в 11 матчах подряд в Оренбурге.

Напомним, после этой победы Оренбург» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Крылья Советов» заработали 40 очков и располагаются на шестой строчке в таблице.

Материалы по теме
«Крылья» уступили в Оренбурге! Шансов на топ-5 РПЛ теперь крайне мало. LIVE
Live
«Крылья» уступили в Оренбурге! Шансов на топ-5 РПЛ теперь крайне мало. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android