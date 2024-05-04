Форвард «Оренбурга» Воробьёв: победа над «Крыльями» была нужна нам кровь из носу

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв прокомментировал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступал Евгений Кукуляк. Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.

«Победа была нужна кровь из носу. Все это понимали. Команда сыграла на 100%, не было равнодушных. У всех горело сердце. Если так дальше будем играть, нас ждёт большое будущее.

Было очень тяжело, очень устал. Надо отдать должное «Крыльям Советов». Они держат мяч, контролируют игру. Мы много бегали, но заслуженно победили», — сказал Воробьёв в эфире «Матч ТВ».

Таким образом, «Оренбург» выиграл четыре из последних пяти домашних матчей в Российской Премьер-Лиге. Кроме того, команда забивает в 11 матчах подряд в Оренбурге.

Напомним, после этой победы Оренбург» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Крылья Советов» заработали 40 очков и располагаются на шестой строчке в таблице.