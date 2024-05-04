Тренер «Реала» Анчелотти высказался о первой игре Куртуа за 335 дней

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после победы в матче 34-го тура испанской Ла Лиги с «Кадисом» (3:0) поделился эмоциями от возвращения голкипера Тибо Куртуа в стартовый составы «сливочных» впервые за 335 дней.

«Рад ли я возвращению Куртуа? Очень. Тибо — очень важная фигура для нас, у нас есть Лунин, который проводит впечатляющий сезон, и если мы здесь, то только благодаря Андрею. Но Куртуа вернулся очень хорошо, он выглядит отлично», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

Напомним, в начале сезона Куртуа разорвал крестообразные связки. Затем, в марте, находясь на финальном этапе восстановления после этой травмы, 31-летний вратарь порвал мениск.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 87 очков за 34 матча. «Кадис» находится на 18-м месте, заработав 26 очков.