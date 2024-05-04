Тошич отреагировал на назначение Илича в «Пари НН»

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал назначение Саши Илича на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород».

«Мы с Сашей провели 2–2,5 года вместе, когда он заканчивал карьеру, последние его два сезона. Я помню, что он был одним из величайших игроков за всю историю «Партизана», самая большая легенда, хороший футболист и человек. Я верю, что у него всё получится как у тренера. Я помню его как футболиста, он был одним из самых умных игроков, с которым я играл. Так что сразу было понятно, что как тренер он тоже добьётся хороших успехов, со всеми командами, которые он тренировал, практически получилось хорошо», — приводит слова Тошича ТАСС.

В субботу, 4 мая, 46-летний сербский специалист подписал контракт с «Пари Нижний Новгород» до 2025 года. На посту главного тренера команды он сменил Сергея Юрана. Сербский специалист, до этого возглавлявший греческий «Атромитос», стал первым иностранным тренером в истории нижегородского клуба.

После 26 туров Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» набрал 28 очков и располагается на 11-й строчке. В последних шести матчах РПЛ нижегородская команда потерпела шесть поражений.