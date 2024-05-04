Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Покер Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Вулверхэмптон»

Покер Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Вулверхэмптон»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 мая, состоялся матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере, Англия. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева поля добились разгромной победы со счётом 5:1.

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Холанд – 12'     2:0 Холанд – 35'     3:0 Холанд – 45+3'     3:1 Чан – 53'     4:1 Холанд – 54'     5:1 Альварес – 85'    

Первый тайм завершился со счётом 3:0 в пользу «Манчестер Сити». Все три мяча в первой половине игры забил норвежский нападающий Эрлинг Холанд. Отметим, что два из них были забиты с 11-метровой отметки. На 53-й минуте южнокорейский форвард Хван Хи Чан сократил отставание «Вулверхэмптона» до двух мячей. Однако уже через минуту Холанд забил свой четвёртый гол. На 85-й минуте Хулиан Альварес сделал счёт 5:1.

После этой победы в активе «Манчестер Сити» стало 82 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на втором месте в турнирной таблице, уступая «Арсеналу» одно очко. Отметим, что «горожане» провели на один матч меньше. «Вулверхэмптон» с 46 очками идёт 11-м.

Материалы по теме
Гвардиола высказался о постоянном участии «Манчестер Сити» в гонке за трофеями
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android