«Динамо» Мх разгромило «Волгарь», «Родина» упустила победу в матче с «Арсеналом»

Сегодня, 4 мая, состоялся матч 31-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и астраханский «Волгарь». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Константином Аверьяновым. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Хозяева поля добились крупной победы со счётом 3:0.

На 14-й минуте полузащитник «Динамо» Ражаб Магомедов открыл счёт в матче. Спустя две минуты Магомедов оформил дубль. Третий мяч в ворота «Волгаря» на 29-й минуте забил нападающий Сердер Сердеров.

После этой победы в активе «Динамо» стало 55 очков. Махачкалинцы идут на втором месте в турнирной таблице. «Волгарь» с 27 очками находится на 17-й строчке.

Ещё в одном матче встречались московская «Родина» и тульский «Арсенал». Встреча завершилась вничью — 1:1. В составе «Родины» гол забил Мухаммад Султонов. У туляков отличился Дмитрий Барков.