Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» Мх разгромило «Волгарь», «Родина» упустила победу в матче с «Арсеналом»

«Динамо» Мх разгромило «Волгарь», «Родина» упустила победу в матче с «Арсеналом»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 мая, состоялся матч 31-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и астраханский «Волгарь». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Константином Аверьяновым. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Хозяева поля добились крупной победы со счётом 3:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 31-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
3 : 0
Волгарь
Астрахань
1:0 Магомедов – 13'     2:0 Магомедов – 16'     3:0 Сердеров – 26'    

На 14-й минуте полузащитник «Динамо» Ражаб Магомедов открыл счёт в матче. Спустя две минуты Магомедов оформил дубль. Третий мяч в ворота «Волгаря» на 29-й минуте забил нападающий Сердер Сердеров.

После этой победы в активе «Динамо» стало 55 очков. Махачкалинцы идут на втором месте в турнирной таблице. «Волгарь» с 27 очками находится на 17-й строчке.

Ещё в одном матче встречались московская «Родина» и тульский «Арсенал». Встреча завершилась вничью — 1:1. В составе «Родины» гол забил Мухаммад Султонов. У туляков отличился Дмитрий Барков.

Россия - Мелбет Первая лига . 31-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
Арсенал
Тула
1:0 Султонов – 83'     1:1 Барков – 90+3'    
Турнирная таблица Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android