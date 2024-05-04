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«Кёльн» и «Фрайбург» сыграли вничью в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги

«Кёльн» и «Фрайбург» сыграли вничью в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги
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Сегодня, 4 мая, состоялся матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Кёльн» и «Фрайбург». Встреча прошла в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Торбеном Зивером. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 0:0.

Таким образом, «Фрайбург» набрала 41 очко. Команда по-прежнему занимает седьмое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги после 32 матчей. Что касается «Кёльна», то в его активе 24 очка. Клуб занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу.

Напомним, эти клубы уже встречались в первом круге чемпионата Германии по футболу. Тогда «Фрайбург» одержал победу со счётом 20.

Таблица Бундеслиги
Германия - Бундеслига . 32-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
0 : 0
Фрайбург
Фрайбург
Комментарии
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