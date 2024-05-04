«Ахмат» одержал четвёртую победу в РПЛ подряд

Сегодня, 4 мая, «Ахмат» одержал победу в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Краснодаром». Эта победа стала для команды из Грозного четвёртой подряд в рамках чемпионата России. Ранее грозненцы обыграли московский ЦСКА (2:1), «Сочи» (1:0) и «Пари Нижний Новгород» (5:1).

Напомним, единственный гол в матче «Краснодар» — «Ахмат» был забит в самом начале второго тайма. На 46-й минуте отличился нападающий «Ахмата» Мохамед Конате.

После 27 сыгранных матчей в чемпионате России «Ахмат» заработал 32 очка и расположился на 10-й строчке. После аналогичного количества матчей в РПЛ «Краснодар» набрал 50 очков и занимает второе место. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», имеющий в своём активе 50 очков. Отметим, что сине-бело-голубые провели на один матч меньше.