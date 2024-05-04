Анчелотти в шестой раз выиграл чемпионат страны в качестве тренера

Завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания). Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:2. Таким образом, поражение каталонцев позволило мадридскому «Реалу», обыгравшему сегодня «Кадис», досрочно стать чемпионом Испании сезона-2023/2024. Для Карло Анчелотти, возглавляющего «Реал», этот титул стал шестым чемпионством в его тренерской карьере.

Помимо этого титула Анчелотти по одному разу выигрывал чемпионат Италии (сезон-2003/2004) в качестве главного тренера «Милана», Бундеслигу (сезон-2016/2017) с «Баварией», Лигу 1 (сезон-2012/2013) с «ПСЖ», английскую Премьер-лигу (сезон-2009/2010) в качестве тренера «Челси». Кроме того, «Реал» под руководством Анчелотти становился чемпионом Испании в сезоне-2021/2022.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 87 очков за 34 матча. «Жирона» занимает второе место. Команда набрала 74 очка за 34 матча.