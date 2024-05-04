Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти в шестой раз выиграл чемпионат страны в качестве тренера

Анчелотти в шестой раз выиграл чемпионат страны в качестве тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания). Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:2. Таким образом, поражение каталонцев позволило мадридскому «Реалу», обыгравшему сегодня «Кадис», досрочно стать чемпионом Испании сезона-2023/2024. Для Карло Анчелотти, возглавляющего «Реал», этот титул стал шестым чемпионством в его тренерской карьере.

Помимо этого титула Анчелотти по одному разу выигрывал чемпионат Италии (сезон-2003/2004) в качестве главного тренера «Милана», Бундеслигу (сезон-2016/2017) с «Баварией», Лигу 1 (сезон-2012/2013) с «ПСЖ», английскую Премьер-лигу (сезон-2009/2010) в качестве тренера «Челси». Кроме того, «Реал» под руководством Анчелотти становился чемпионом Испании в сезоне-2021/2022.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 87 очков за 34 матча. «Жирона» занимает второе место. Команда набрала 74 очка за 34 матча.

Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании сезона-2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android