«Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов
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Сегодня, 4 мая, завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес. Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:2.
Испания - Примера . 34-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 3' 1:1 Довбик – 4' 1:2 Левандовски – 45+1' 2:2 Порту – 65' 3:2 Гутьеррес – 67' 4:2 Порту – 74'
«Жирона» после победы поднялась на второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 74 очка за 34 матча. Благодаря этому «Жирона» обошла «Барселону», которая опустилась на третью строчку с 73 очками.
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
Таким образом, «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов. Команда досрочно гарантировала себе выход в групповой этап еврокубка. Она уже не опустится ниже четвёртого места в таблице по итогам сезона.
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