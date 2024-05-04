Сегодня, 4 мая, завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес. Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:2.

«Жирона» после победы поднялась на второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 74 очка за 34 матча. Благодаря этому «Жирона» обошла «Барселону», которая опустилась на третью строчку с 73 очками.

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Таким образом, «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов. Команда досрочно гарантировала себе выход в групповой этап еврокубка. Она уже не опустится ниже четвёртого места в таблице по итогам сезона.