«Надеюсь, «Ахмат» уйдёт в отпуск 25 мая». Шелия прокомментировал победу над «Краснодаром»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Напомним, грозненцы одержали минимальную победу со счётом 1:0, а Шелия был признан лучшим игроком встречи.

«Игра так шла, что в каждом моменте нужно было реагировать правильно, чтобы сохранить счёт, чтобы мы могли увезти три очка. Возможно, где‑то удача была больше на стороне «Ахмата» сегодня. Мы могли увеличить счёт. Поздравляю команду. Надеюсь, что такие победы на нас положительно повлияют в психологическом плане и мы уйдём в отпуск 25 мая», — сказал Шелия в эфире «Матч ТВ».

После 27 сыгранных матчей в чемпионате России «Ахмат» заработал 32 очка и расположился на 10-й строчке. После аналогичного количества матчей в РПЛ «Краснодар» набрал 50 очков и занимает второе место. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», имеющий в своём активе 50 очков. Отметим, что сине-бело-голубые провели на один матч меньше.