Адиев назвал залог успеха «Ахмата» после победы над «Краснодаром»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал победу в матче 27‑го тура РПЛ с «Краснодаром», а также назвал залог успеха клуба в последних играх. Напомним, команда из Грозного одержала минимальную победу со счётом 1:0.

«Стало ли ключевым возвращение к схеме с четырьмя защитниками в том, что «Ахмат» одержал четвёртую победу подряд? Дело не в схеме. Даже сегодня номинально мы выглядели в три центральных, но у нас фланг Лукаса [Ловата] выше играл. Гибридная была [схема] — четыре защитника плюс он край.

Какую бы схему ты ни выстроил, если нет коллектива и раздевалки, ты ничего никогда не добиваешься. Залог успеха — мы объединились вокруг команды. Каждый убрал личные амбиции далеко назад ради достижения командного результата.

Не чувствую, что будет сложно настроить команду на оставшиеся матчи, так как клуб идёт на 10-м месте? Сложности не вижу. Она была после 1:7 от «Балтики». Сейчас, когда есть позитив, когда ребята верят в себя, в партнёров и в то, что мы делаем, сложностей не будет. Это футбол, мы можем и проиграть, и выиграть. Можно уже констатировать факт, что это команда и мы едины», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

После 27 сыгранных матчей в чемпионате России «Ахмат» заработал 32 очка и расположился на 10-й строчке. После аналогичного количества матчей в РПЛ «Краснодар» набрал 50 очков и занимает второе место. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», имеющий в своём активе 50 очков. Отметим, что сине-бело-голубые провели на один матч меньше.