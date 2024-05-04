Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал поражение от «Ахмата»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Напомним, грозненцы победили со счётом 1:0.

«Конечно, расстройство, после поражения дома в такой турнирной ситуации мы все расстроены. Четыре матча без забитых мячей? Моменты были в каждом из этих матчей, мы не реализовали их. Конечно, забей мы первыми, игра бы раскрылась, мы бы увидели больше голов. К сожалению, этого не получилось, такая игра шла комфортно для «Ахмата», они закрыли все зоны, играли низко. Мы подстроились в первом тайме под этот ритм, нужно было играть быстрее, больше двигаться без мяча. Мы пропустили в первом же моменте, но ребята старались, были хорошие моменты, выходы «один в один», но реализация была плохая. Это расстраивает, результат плохой, но нельзя сказать, что кто‑то не отдал все силы.

Чем дольше «Краснодар» не может забить, тем больше нервозности в действиях футболистов, тем больше они начинали торопиться? Ну спешка была, конечно, это нормально в таких моментах. Я согласен, нужно было играть более хладнокровно, дать большее количество людей в штрафную или перед штрафной и там создавать большее давление. Да, мы торопились, потеряли три-четыре хорошие атаки, но это всё от большого желания», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».