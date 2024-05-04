Капитан «Барселоны» Роберто — о поражении от «Жироны»: мы не заслужили такого результата

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал поражение от «Жироны» (2:4) в матче 34-го тура испанской Примеры, а также извинился за свою ошибку, которая привела ко второму пропущенному голу сине-гранатовых в минувшей игре.
«Мы не заслужили такого результата. Мы провели очень хороший матч. Я ушёл с поля очень злым. Я совершил ошибку и прошу прощения у фанатов.
Теперь наше место в турнирной таблице не зависит от нас. Нам остаётся надеяться, что «Жирона» потеряет очки.
Мы были лучше их на протяжении 65 минут. Мы старались, но не смогли выиграть», – приводит слова Роберто Munro Deportivo.
«Жирона» после победы поднялась на второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 74 очка за 34 матча. Благодаря этому «Жирона» обошла «Барселону», которая опустилась на третью строчку с 73 очками.
- 4 мая 2024
-
22:37
-
22:29
-
22:21
-
22:13
-
22:04
-
22:03
-
22:01
-
21:56
-
21:49
-
21:44
-
21:44
-
21:32
-
21:31
-
21:29
-
21:27
-
21:27
-
21:25
-
21:01
-
21:00
-
20:58
-
20:55
-
20:44
-
20:36
-
20:34
-
20:14
-
20:04
-
20:00
-
19:47
-
19:43
-
19:32
-
19:31
-
19:23
-
19:22
-
19:21
-
19:14