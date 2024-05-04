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Капитан «Барселоны» Роберто — о поражении от «Жироны»: мы не заслужили такого результата

Капитан «Барселоны» Роберто — о поражении от «Жироны»: мы не заслужили такого результата
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Защитник «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал поражение от «Жироны» (2:4) в матче 34-го тура испанской Примеры, а также извинился за свою ошибку, которая привела ко второму пропущенному голу сине-гранатовых в минувшей игре.

Испания - Примера . 34-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 3'     1:1 Довбик – 4'     1:2 Левандовски – 45+1'     2:2 Порту – 65'     3:2 Гутьеррес – 67'     4:2 Порту – 74'    
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Мы не заслужили такого результата. Мы провели очень хороший матч. Я ушёл с поля очень злым. Я совершил ошибку и прошу прощения у фанатов.

Теперь наше место в турнирной таблице не зависит от нас. Нам остаётся надеяться, что «Жирона» потеряет очки.

Мы были лучше их на протяжении 65 минут. Мы старались, но не смогли выиграть», – приводит слова Роберто Munro Deportivo.

«Жирона» после победы поднялась на второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 74 очка за 34 матча. Благодаря этому «Жирона» обошла «Барселону», которая опустилась на третью строчку с 73 очками.

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