Капитан «Барселоны» Роберто — о поражении от «Жироны»: мы не заслужили такого результата

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал поражение от «Жироны» (2:4) в матче 34-го тура испанской Примеры, а также извинился за свою ошибку, которая привела ко второму пропущенному голу сине-гранатовых в минувшей игре.

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«Мы не заслужили такого результата. Мы провели очень хороший матч. Я ушёл с поля очень злым. Я совершил ошибку и прошу прощения у фанатов.

Теперь наше место в турнирной таблице не зависит от нас. Нам остаётся надеяться, что «Жирона» потеряет очки.

Мы были лучше их на протяжении 65 минут. Мы старались, но не смогли выиграть», – приводит слова Роберто Munro Deportivo.

«Жирона» после победы поднялась на второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 74 очка за 34 матча. Благодаря этому «Жирона» обошла «Барселону», которая опустилась на третью строчку с 73 очками.