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Гнабри рассказал, влияет ли ситуация с выбором «Баварией» нового тренера на игроков

Гнабри рассказал, влияет ли ситуация с выбором «Баварией» нового тренера на игроков
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Нападающий «Баварии» Серж Гнабри после поражения в матче 31-го тура Бундеслиги со «Штутгартом», который закончился со счётом 1:3, рассказал о влиянии разговоров о переговорах мюнхенского клуба с кандидатами на пост главного тренера команды на коллектив футболистов.

Германия - Бундеслига . 32-й тур
04 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
3 : 1
Бавария
Мюнхен
1:0 Стергиу – 29'     1:1 Кейн – 37'     2:1 Ён – 83'     3:1 Катомпа Мвумпа – 90+3'    

«Конечно, это тема для обсуждения в раздевалке, но это совсем не напрягает нас как команду. Что ещё мы должны делать? Я уверен, что будет найдено правильное решение», — приводит слова Гнабри Bayern&Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, немецкий специалист Томас Тухель, возглавляющий «Баварию» на текущий момент, покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Ранее в СМИ появились слухи, что при определённых обстоятельствах Тухель может остаться в «Баварии».

Кроме того, сообщается, что на текущий момент спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ищет нового тренера мюнхенского клуба среди трёх кандидатов: Хулена Лопетеги, находящегося без клуба, Роджера Шмидта, возглавляющего «Бенфику», и Эрика тен Хага — главного тренера «Манчестер Юнайтед».

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