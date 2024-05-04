Томас Тухель прокомментировал череду травм в «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель после поражения в матче 32-го тура Бундеслиги со «Штутгартом» со счётом 1:3 прокомментировал ситуацию с травмами в своей команде.

«У нас была встреча с медиками перед игрой, во время которой они говорили: 60 минут может сыграть один игрок, второй игрок может провести на поле только 30 минут, третий вообще не сможет играть.

К сожалению, такая ситуация сохранялась на протяжении всего сезона. Рафаэлу Геррейру оставалось доиграть матч и готовиться к встрече, которая нас ждёт в среду, но теперь он передвигается на костылях. Эрик Дайер чувствовал себя немного не в своей тарелке перед игрой, но причина его замены была не в этом, а в том, что у него был ушиб головы. Мы больше не могли рисковать им.

Затем мы пошли на риск, выпустив Деотшанкюля Юпамекано, который не должен был играть более 30 минут, а сыграл целый тайм. К сожалению, такая история повторялась на протяжении всего сезона», — приводит слова Тухеля Bayern&Germany в социальной сети X (ранее Twitter).