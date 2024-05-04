Тренер «Реала» Анчелотти назвал важнейший момент в чемпионской гонке Ла Лиги

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, чем больше всего гордится в игре своей команды, а также назвал самый важный момент в нынешнем сезоне испанской Ла Лиги. Напомним, «Реал» досрочно стал чемпионом Испании.

«Мы больше всего гордимся тем, что так мало пропустили? Да, я думаю, что да. Мы начали хорошо защищаться, лучше, с коллективной самоотдачей. Травмы, которые мы получили в начале сезона, помогли нам понять, что компенсировать их можно не индивидуально, а только командой.

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Самый важный момент в этом сезоне? Гол Беллингема в ворота «Барселоны», который вернул нам 11-очковое преимущество», — приводит слова Анчелотти AS.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 87 очков за 34 матча. «Жирона» занимает второе место. Команда набрала 74 очка за 34 матча.