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Форвард «Манчестер Сити» Холанд рассказал, что даёт ему мотивацию

Форвард «Манчестер Сити» Холанд рассказал, что даёт ему мотивацию
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд после матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном», в котором он оформил покер, высказался о своих забитых мячах в нынешнем сезоне АПЛ, а также рассказал, что даёт ему мотивацию.

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Холанд – 12'     2:0 Холанд – 35'     3:0 Холанд – 45+3'     3:1 Чан – 53'     4:1 Холанд – 54'     5:1 Альварес – 85'    

«Неплохие 25 голов в этом сезоне, спасибо за это. Мы продолжаем! Что даёт мне мотивацию? У меня неплохой менеджер, который подталкивает меня, и я смотрю на игроков, которые меня окружают. Без них это было бы невозможно. Смотрим вперёд, смотрим на следующий матч — в сезоне осталось четыре финала.

Думает ли Гвардиола о разнице мячей? Нет. Прежде всего нужно побеждать в матчах, но, конечно, хочется иметь лучшую разницу мячей. Не будем думать об этом», — приводит слова Холанда ВВС.

После этой победы в активе «Манчестер Сити» стало 82 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на втором месте в турнирной таблице, уступая «Арсеналу» одно очко. Отметим, что «горожане» провели на один матч меньше. «Вулверхэмптон» с 46 очками идёт 11-м.

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