Форвард «Манчестер Сити» Холанд рассказал, что даёт ему мотивацию

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд после матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном», в котором он оформил покер, высказался о своих забитых мячах в нынешнем сезоне АПЛ, а также рассказал, что даёт ему мотивацию.

«Неплохие 25 голов в этом сезоне, спасибо за это. Мы продолжаем! Что даёт мне мотивацию? У меня неплохой менеджер, который подталкивает меня, и я смотрю на игроков, которые меня окружают. Без них это было бы невозможно. Смотрим вперёд, смотрим на следующий матч — в сезоне осталось четыре финала.

Думает ли Гвардиола о разнице мячей? Нет. Прежде всего нужно побеждать в матчах, но, конечно, хочется иметь лучшую разницу мячей. Не будем думать об этом», — приводит слова Холанда ВВС.

После этой победы в активе «Манчестер Сити» стало 82 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на втором месте в турнирной таблице, уступая «Арсеналу» одно очко. Отметим, что «горожане» провели на один матч меньше. «Вулверхэмптон» с 46 очками идёт 11-м.