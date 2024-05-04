Хави после поражения от «Жироны» ответил на вопрос о своём будущем в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави после поражения от «Жироны» (2:4) в матче 34-го тура испанской Примеры ответил на вопрос о своём будущем в стане сине-гранатовых.

«Готов ли я снова открыть дискуссию о своём будущем? Нет», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

«Жирона» после победы поднялась на второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 74 очка за 34 матча. Благодаря этому «Жирона» обошла «Барселону», которая опустилась на третью строчку с 73 очками.

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Отметим, что в январе Хави объявил о своём досрочном уходе с поста главного тренера каталонской команды. В последнее время в СМИ активно обсуждалась информация о том, что Хави может пересмотреть своё решение. В апреле специалист действительно сообщил, что останется в клубе.