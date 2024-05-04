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Хави после поражения от «Жироны» ответил на вопрос о своём будущем в «Барселоне»

Хави после поражения от «Жироны» ответил на вопрос о своём будущем в «Барселоне»
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Главный тренер «Барселоны» Хави после поражения от «Жироны» (2:4) в матче 34-го тура испанской Примеры ответил на вопрос о своём будущем в стане сине-гранатовых.

Испания - Примера . 34-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
4 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Кристенсен – 3'     1:1 Довбик – 4'     1:2 Левандовски – 45+1'     2:2 Порту – 65'     3:2 Гутьеррес – 67'     4:2 Порту – 74'    

«Готов ли я снова открыть дискуссию о своём будущем? Нет», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

«Жирона» после победы поднялась на второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 74 очка за 34 матча. Благодаря этому «Жирона» обошла «Барселону», которая опустилась на третью строчку с 73 очками.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Отметим, что в январе Хави объявил о своём досрочном уходе с поста главного тренера каталонской команды. В последнее время в СМИ активно обсуждалась информация о том, что Хави может пересмотреть своё решение. В апреле специалист действительно сообщил, что останется в клубе.

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