«Интер» на выезде неожиданно уступил «Сассуоло» в матче Серии А

Завершился матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Сассуоло» и «Интер». Игра проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» (Реджо-нель-Эмилия, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Маттео Маркетти. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.

На 20-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу нападающего Армана Лорьенте с передачи защитника Джоша Дойга. На 45+1-й минуте «Интер» сравнял счёт усилиями нападающего Лаутаро Мартинеса, однако его гол был отменён после просмотра VAR.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 89 очков за 35 матчей. «Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/2024, обыграв в 33-м туре Серии А «Милан» со счётом 2:1. «Сассуоло» находится на 19-м месте, заработав 26 очков.