Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» на выезде неожиданно уступил «Сассуоло» в матче Серии А

«Интер» на выезде неожиданно уступил «Сассуоло» в матче Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Сассуоло» и «Интер». Игра проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» (Реджо-нель-Эмилия, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Маттео Маркетти. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.

Италия - Серия А . 35-й тур
04 мая 2024, суббота. 21:45 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
1 : 0
Интер М
Милан
1:0 Лорьенте – 20'    

На 20-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу нападающего Армана Лорьенте с передачи защитника Джоша Дойга. На 45+1-й минуте «Интер» сравнял счёт усилиями нападающего Лаутаро Мартинеса, однако его гол был отменён после просмотра VAR.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 89 очков за 35 матчей. «Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/2024, обыграв в 33-м туре Серии А «Милан» со счётом 2:1. «Сассуоло» находится на 19-м месте, заработав 26 очков.

Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
Симоне Индзаги обратился с посланием к фанатам «Интера»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android