Саша Илич рассказал о своей миссии в «Пари НН»

Новый главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич рассказал о своей миссии в российском клубе, а также назвал цель, которую преследует на каждом месте работы.

«Прежде всего, я должен идеально провести отрезок из четырёх матчей. Это моя короткая миссия. Моя цель, где бы я ни работал, чтобы у меня осталось много друзей. Бывают плохие и хорошие новости, но неважно, что происходит, ты должен сохранять хорошие отношения со всеми вокруг, с каждым человеком», — приводит слова Илича «Матч ТВ».

Сербский специалист, до этого возглавлявший греческий «Атромитос», стал первым иностранным тренером в истории нижегородского клуба.

В качестве игрока Илич завоевал больше 20 трофеев. В качестве тренера он также работал с юниорской, молодёжной и основной сборной Сербии, сербскими «Чукаричками» и болгарским ЦСКА.

После 26 туров Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» набрал 28 очков и располагается на 11-й строчке. В последних шести матчах РПЛ нижегородская команда потерпела шесть поражений.