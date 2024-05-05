Бояринцев — о поражении «Краснодара»: не очень положительный момент для чемпионской борьбы

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Ахматом» (0:1), а также поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне чемпионата.

«Не очень положительный момент для чемпионской борьбы. Мне кажется, что сейчас «Динамо» может побороться за вторую строчку с «Краснодаром». Вполне могло сказаться давление. Вот она, борьба, психология. Разве многие ребята из «Краснодара» часто боролись за чемпионство? «Краснодар» создал свои моменты, но Гиорги Шелия безупречно сыграл. Обыграть «на ноль» в Краснодаре дорогого стоит», — сказал Бояринцев в эфире «Матч ТВ».

После 27 сыгранных матчей в чемпионате России «Ахмат» заработал 32 очка и расположился на 10-й строчке. После аналогичного количества матчей в РПЛ «Краснодар» набрал 50 очков и занимает второе место. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», имеющий в своём активе 50 очков. Отметим, что сине-бело-голубые провели на один матч меньше.