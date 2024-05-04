«Монако» без Головина обыграл «Клермон» в матче 32-го тура французской Лиги 1
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4 мая состоялся матч 32-го тура французской Лиги 1, в рамках которого сыграли «Монако» и «Клермон». Встреча прошла в Монако на стадионе «Луи II». В качестве главного арбитра матча выступил ю Хаким Бен Эль-Хадж. Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
Франция - Лига 1 . 32-й тур
04 мая 2024, суббота. 18:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
4 : 1
Клермон
Клермон-Ферран
1:0 Минамино – 16' 1:1 Сарачевич – 34' 2:1 Эмболо – 37' 3:1 Бен-Йеддер – 57' 4:1 Бен-Йеддер – 87'
В составе хозяев дубль оформил Виссам Бен-Йеддер. По голу в свой актив записали Такуми Минамино и Брил Эмболо. Гости ответили точным ударом Мухаммеда Чам Сарачевича.
Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин не принимал участия в матче из-за травмы.
На счету «Монако» 61 очко. Команда занимает второе место в таблице. «Клермон» с 25 очками идёт 18-м – он досрочно вылетел из Лиги 1.
Также сегодня в 32-м туре чемпионата Франции по футболу были проведены следующие матчи:
- «Брест» — «Нант» – 0:0;
- «Метц» — «Ренн» – 2:3.
Франция - Лига 1 . 32-й тур
04 мая 2024, суббота. 20:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
2 : 3
Ренн
Ренн
1:0 Микаутадзе – 17' 1:1 Гуири – 22' 2:1 Диалло – 45' 2:2 Буриго – 73' 2:3 Калимуэндо – 90+3'
Удаления: Микаутадзе – 90+5' / нет
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