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«Монако» без Головина обыграл «Клермон» в матче 32-го тура французской Лиги 1

4 мая состоялся матч 32-го тура французской Лиги 1, в рамках которого сыграли «Монако» и «Клермон». Встреча прошла в Монако на стадионе «Луи II». В качестве главного арбитра матча выступил ю Хаким Бен Эль-Хадж. Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе хозяев дубль оформил Виссам Бен-Йеддер. По голу в свой актив записали Такуми Минамино и Брил Эмболо. Гости ответили точным ударом Мухаммеда Чам Сарачевича.

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин не принимал участия в матче из-за травмы.

На счету «Монако» 61 очко. Команда занимает второе место в таблице. «Клермон» с 25 очками идёт 18-м – он досрочно вылетел из Лиги 1.

Также сегодня в 32-м туре чемпионата Франции по футболу были проведены следующие матчи: