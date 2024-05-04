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Мальорка — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
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«Атлетико» одержал гостевую победу над «Мальоркой» в Ла Лиге

«Атлетико» одержал гостевую победу над «Мальоркой» в Ла Лиге
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Завершился матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Мальорка» и «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Иберостар» (Пальма-де-Мальорка, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Хавьер Альберола Рохас. Гости одержали победу в матче со счётом 0:1.

Испания - Примера . 34-й тур
04 мая 2024, суббота. 22:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Рикельме – 5'    

На пятой минуте матча нападающий «Атлетико» Родриго Рикельме на линии штрафной обыграл одним движением двух игроков соперника и точно пробил в левый нижний угол ворот «Мальорки».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Команда набрала 67 очков за 34 матча. «Мальорка» находится на 16-м месте, заработав 32 очка. Первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024 занимает мадридский «Реал», который сегодня, 4 мая, досрочно стал чемпионом Ла Лиги нынешнего сезона.

Турнирная таблица Ла Лиги
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