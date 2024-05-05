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Геркус: очевидно, что чемпионская гонка «Краснодаром» проиграна, остаться бы в медалях

Геркус: очевидно, что чемпионская гонка «Краснодаром» проиграна, остаться бы в медалях
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Бывший президент московских «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги после поражения «Краснодара» в матче 27-го тура чемпионата с «Ахматом» (0:1).

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Конате – 46'    

«Огненного мая у «Краснодара», видимо, не получится. Итого после назначения главным тренером Мурад Мусаев набрал 11 очков из 21. Это чуть больше 50%. Уровень чуть выше середины таблицы. Чтобы претендовать на чемпионство, нужно набирать 2/3 или больше. Очевидно, что гонка «Краснодаром» проиграна, остаться бы в медалях», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

После 27 сыгранных матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал 50 очков и занимает второе место. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», имеющий в своём активе также 50 очков. Отметим, что сине-бело-голубые провели на один матч меньше. На третьей строчке располагается московское «Динамо» с 47 очками после 26 матчей.

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