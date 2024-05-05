Журналист Tuttosport: карьера Миранчука в «Аталанте» напоминает качели

Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки высказался об игре российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Последний раз 28-летний российский хавбек отметился результативным действием за клуб 30 марта.

«Карьера Миранчука в «Аталанте» напоминает качели. Он постоянно чередует успешные отрезки с неудачными. Стабильность – это то, чем Миранчук никогда не славился», – приводит слова Франки «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук провёл за «Аталанту» 35 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал 11 результативных передач. Контракт россиянина с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2025 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в € 9 млн.

Напомним, футболисты «Аталанты» занимают шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав 57 очков после 33 туров.