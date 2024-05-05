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Сафонов — о возможном назначении Ивича в «Спартак»: буду рад увидеть его снова

Сафонов — о возможном назначении Ивича в «Спартак»: буду рад увидеть его снова
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Вратарь и капитан «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопрос о потенциальном назначении бывшего главного тренера южан Владимира Ивича на пост рулевого московского «Спартака».

«Была информация, что Ивич может возглавить «Спартак», как бы к этому отнёсся? Буду рад увидеть его снова», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. В прошлом году он вывел «быков» в финал Кубка России, а в нынешнем сезоне боролся за чемпионство. На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. После 27 сыгранных матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал 50 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», имеющий в своём активе 50 очков. Отметим, что сине-бело-голубые провели на один матч меньше.

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