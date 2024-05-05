Матвей Сафонов оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Вратарь и капитан «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о шансах команды на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Шансы на чемпионство остаются? Математические — да. Не выиграть чемпионство критично, или в случае серебра сезон тоже можно занести в актив? Тяжело сказать. Если перед сезоном нам сказали бы, что будет удовлетворительным результатом войти в тройку, я думаю, что многие согласились бы. Понятно, что хочется максимума. Но мы имеем то, что имеем. Нужно выходить и побеждать в оставшихся матчах», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

4 мая состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Краснодар» и «Ахмат». Команды играли на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступал Виталий Мешков. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Гости одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

После 27 сыгранных матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», имеющий в своём активе 50 очков. Отметим, что сине-бело-голубые провели на один матч меньше.