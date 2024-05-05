Мхитарян: не каждый может выиграть скудетто в 35 лет

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал чемпионство итальянской команды в сезоне-2023/2024.

«Я всегда верил, что стану чемпионом Италии. Я долго ждал этого скудетто, оно дорогое и долгожданное. Я рад этому достижению. Не каждый может выиграть скудетто в 35 лет. Я не остановлюсь на этом достижении, я постараюсь сделать всё, чтобы следующий сезон был ещё успешнее», — приводит слова Мхитаряна журналист Грач Хачатрян в социальной сети X (ранее Twitter).

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 89 очков за 35 матчей. «Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2023/2024, обыграв в 33-м туре Серии А «Милан» со счётом 2:1.