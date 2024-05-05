Главный тренер «Интер Майами» Мартино сомневается в возможности перехода Ди Марии в клуб

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино, рассказал, что не уверен в возможности приобретения полузащитника «Бенфики» Анхеля Ди Марии этим летом.

«Официально от спортивного директора ничего не поступало относительно Анхеля. Правда в том, что я ничего не знаю и не подозреваю, что экономически или юридически мы в состоянии купить его.

В лиге существуют определённые экономические ограничения, и мы соблюдаем их в полной мере. Но сегодня я не вижу возможности покупать кого-либо, особенно такого исключительного игрока», — приводит слова Мартино ESPN.

В нынешнем сезоне 36-летний хавбек провёл за «Бенфику» 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. Ориентировочная стоимость полузащитника, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.