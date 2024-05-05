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«Барселона» поздравила мадридский «Реал» с чемпионством в Ла Лиге

«Барселона» поздравила мадридский «Реал» с чемпионством в Ла Лиге
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Пресс-служба каталонской «Барселоны» поздравила мадридский «Реал» с чемпионством в нынешнем розыгрыше испанской Примеры.

«Поздравляем мадридский «Реал» с чемпионством», — говорится в сообщении на официальной странице каталонского клуба в соцсетях.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, вчера, 4 мая 2024 года, прошёл матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания). Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:2. Таким образом, поражение сине-гранатовых позволило мадридскому «Реалу», обыгравшему вчера «Кадис» (3:0), досрочно стать чемпионом Испании сезона-2023/2024.

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